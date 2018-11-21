Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, söz konusu hukuki sürecin yakından takipçisi olunacağı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz. Olayda sorumluluğu bulunanların belirlenmesi için başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreçlerin yakından takipçisi olacağız." ifadesi kullanıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.