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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağı açmaya çalışan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:57:43 -
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağı açmaya çalışan kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kişi, ruhsatsız maden ocağı açmaya çalıştığı sırada yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde H.A. (44), ruhsatsız maden ocağı açmaya çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı H.A, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren H.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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