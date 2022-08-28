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Yerel Zonguldak'ta referandum heyecanı! Vatandaşlar sandık başına gitti
Yerel

Zonguldak'ta referandum heyecanı! Vatandaşlar sandık başına gitti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı bin 500 nüfuslu Kayıkçılar köyü belediye sınırlarına bağlanması için bugün seçmen sandık başına gidip 'Evet' yada 'Hayır' oyu kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 16:20:00 - 2022-08-28 16:23:25
Zonguldak'ta referandum heyecanı! Vatandaşlar sandık başına gitti

İlçenin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yerleşkesinin de yer aldığı Kayıkçılar Köyü, ilçe belediyesinin 11. mahallesi olmak için sandık başına gitti.

Mahalle olmak için referanduma giden bin 500 kişinin yaşadığı köyün doğalgaza kavuşması için çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Saat 17.00 ‘da sona erecek seçim sonrası sandıklar sayılacak.

 

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