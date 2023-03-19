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Siyaset Zonguldak'ta referandum heyecanı
Siyaset

Zonguldak'ta referandum heyecanı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde vatandaşlar Ahatlı köyünün mahalle olması için 3 mahallede kurulan sandıklara giderek oy kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 16:05:00 -
Zonguldak'ta referandum heyecanı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde sabah saatlerinden itibaren referandum heyecanı yaşandı. Vatandaşlar, Ahatlı köyünün mahalle olması için 3 mahallede kurulan sandıklara giderek oy kullandı.

Çaycuma merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Ahatlı köy sakinleri, toplam 1360 seçmenin bulunduğu 3 mahalle 5 sandıkta oy kullanmak için sabah saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.

Mahalle olmak için referanduma giden köy sakinleri, doğalgaz başta olmak üzere diğer hizmetlerden faydalanmak için bu oylarını kullanmaya başladı. Jandarma ekipleri oy kullanma süresince çevrede önlem aldı.

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