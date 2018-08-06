THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Zonguldak'ta pompalı dehşet!

Ereğli ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu ailenin evinin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, aynı aileden 6 kişi de yaralandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:35
Zonguldak'ta pompalı dehşet!

Olay, Kdz. Ereğli ilçesi Kıyıcak Mahallesi Karacak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında yaklaşık altı ay önce kız kaçırma yüzünden husumet başladı. Sabah saatlerinde iki aile arasında başlayan tartışma büyümeden sona erdi. Öğlen saatlerinde Tanju D. (22), Okan D. ve Emrah D. ile birlikte sabah tartıştığı evin önüne gelen Şenol D., otomatik av tüfeği ile rastgele ateş açtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Tüfekten çıkan kurşunlar ile Sıla D. (11) başından ve göğsünden, Şener D. (23) ayağından, Şerife D. (59) kafasından ve göğsünden, Ziya D. (15) kasıklarından, Emrah D. (20) sol omzundan, Gökhan D. (20) göğsünden ve İmdat D. (38) sol bacağından yaralandı. Yaralılardan Sıla D. kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralılar kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Şenol D. ve yanındaki akrabaları ise, polis tarafından yapılan operasyonla kısa sürede silahlarıyla birlikte yakalandı.

"YAKLAŞIK 30 KİŞİ"

Saldırıya uğrayan aileden Cengiz D., evin önünde otururken kalabalık bir grupla gelen Şenol D.’nin kendilerine ateş açmaya başladığını ve çok sayıda kişiyi yaraladığını söyledi. Saldırganı durdurmaya çalıştıklarını ancak elinde silah olduğu için başarılı olamadıklarını anlatan Cengiz D., “Yaklaşık 30 kişi ellerinde silah ve sopa bize, çocuklara girdiler. İki kişi ateş etti. Diğerlerinde de silah vardı ama onların ateş etmeye zamanı olmadı. Balkonun önünde oturuyorduk. Aniden geldiler, zaten hazırlıklı gelmişler. Olay daha önce bir gelin kaçırma mevzusundan oldu. Sabahtan da çocukların önünü kesmişler. 5-6 tane yaralımız var. Kayınvalidemiz sırtından yaralı. Kaçacak zamanımız olmadı. Önlemeye çalıştık ama silah olayı olunca önleyemedik. Burada herkes birbiri ile akraba, hiç yabancı yok” dedi.

Olay sırasında evin önünde oturan ve saldırıdan yara almadan kurtulan Tahsin D. ise, silah seslerini duyunca kaçmaya vakit bulamadıklarını ve yere yığılan çocuğun yanına koştuklarını söyledi.

Savcılık ve polis olay yerinde detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:35
  1. zonguldak
  2. pompalı
  3. silahlı saldırı
  4. Ereğli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
    1. ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
    2. O üniversiteden dev vurgun!..
    3. Devşirme İngiliz Johnson'dan Müslüman..
    4. Akılalmaz olay! İngiliz F-35 pilotu..
    5. Pompalı tüfek katliamı! 30 kişi geldiler
    6. ABD’nin devlet terörü: Hiroşima
    7. İki çocuk babası genç adam feci..
    8. Diyarbakır'da zehir tacirlerine..
    9. Nazilerden skandal eylem! Suriyeli..
    10. Adana Demirspor maçı öncesi Kardemir..
    11. Saadet Partisi'nden flaş kongre..
    12. Donald Trump yaptırım kararnamesini..
    13. Donald Trump imzaladı! İran'a..
    14. Ünlü gemiden rest: Mülteci kurtarmak..
    15. Zonguldak'ta pompalı dehşet!
    16. Mardin'de arazi kavgası: 7 kişi..
    17. Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1..
    18. Zonguldak'ta 4 yaşındaki çocuğu yılan..
    19. İBB Başkanı Uysal: İki sene sonra..
    20. Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama