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Yerel Zonguldak'ta pat pat faciası
Yerel

Zonguldak'ta pat pat faciası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, pat pat olarak bilinen tarım aracının kaldırıma çarpması sonucu bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 03:50:00 -
Zonguldak'ta pat pat faciası

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yaman'ın kullandığı pat pat olarak adlandırılan tarım aracı, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, sürücü Mustafa Yaman, olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Cüneyt Akalın ve kardeşi Atakan Akalın ağır yaralandı. Kazayı görenler bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Yaman'ın cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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