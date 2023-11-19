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Yerel Zonguldak'ta panik dolu anlar! Dev gemi ikiye parçalandı
Yerel

Zonguldak'ta panik dolu anlar! Dev gemi ikiye parçalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 16:21:00 -
Zonguldak'ta panik dolu anlar! Dev gemi ikiye parçalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisi ikiye parçalandı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisi, büyük dalgalar sebebiyle ortadan iki parçalandı.

Gemi 2 parça halinde kıyıya vurdu. Gemide bulunan 13 mürettebat AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından sağ şekilde gemiden tahliye edildi. Geminin 2 parçası da halatlarla kıyıya bağlandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"19.11.2023 saat 10.00'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan tehlike sinyaliyle Kamerun Bayraklı 'PALLADA' gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve Ereğli’de karaya oturduğu anlaşılmıştır. Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edilmiştir."

Geminin, metrelerce yükselen dalgalar ile sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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