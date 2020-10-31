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Aktüel Zonguldak'ta otobüsten hırsızlık yapan şüpheli şoförün dikkati sayesinde yakalandı
Aktüel

Zonguldak'ta otobüsten hırsızlık yapan şüpheli şoförün dikkati sayesinde yakalandı

Hırsızlık anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:47:34 -
Zonguldak'ta otobüsten hırsızlık yapan şüpheli şoförün dikkati sayesinde yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bindiği halk otobüsünde hırsızlık yaparken şoför tarafından fark edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifine ait otobüse sefer öncesi binen kişi, araçta kimse olmadığını görünce şoför koltuğuna oturdu.

Paraların bulunduğu çekmeceyi açan şüpheli, paraları cebine koymak isterken otobüs şoförü tarafından yakalandı.

Şoför, şüpheliyi otobüsten indirerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, hırsızlık anı otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda şüphelinin araca bindikten sonra şoför koltuğuna oturması, çekmeceyi karıştırması ve şoförün araçta şüpheliyi yakalaması yer alıyor.

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