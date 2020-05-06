Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2019 yılı istatistiklerle aile verilerini açıkladı. Buna göre Zonguldak’ta ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,98 oldu.

2012-2019 yılları TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Zonguldak’ta 2012 yılında 3,40 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2013 yılında 3,32; 2014’te 3,25, 2015’te 3,18, 2016 yılında 3,13, 2017 yılında 3,07, 2018 yılında 3,03 ve 2019 yılında 2,98 oldu. TÜİK’in verilerine göre 2019 yılı illere ve hanehalkı tiplerine göre hanehalkı ise şöyle:

"Zonguldak’ta toplam hanehalkı 193 bin 230. Tek kişilik hanehalkı 35 bin 612. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı 123 bin 333. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı 30 bin 140. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı 4 bin 145."

İllere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı da açıklandı. Buna göre Zonguldak’ta toplam evli birey sayısı 311 bin 529 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı 20 bin 743 olarak açıklandı. Toplam evli birey sayısına oranı ise yüzde 6.7 olarak açıklandı. Rakamların resmi nikahla yapılan evliliklere ait olduğu, akraba evliliği olarak birinci derecede kuzenler ile yapılan evliliklerin kapsandığı, yabancıların kapsama alınmadığı belirtildi.