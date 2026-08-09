TEKNOFEST Drone Şampiyonası başladı! İlk yarış Şırnak'ta yapıldı

Şampiyona, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünde düzenleniyor.

İlk etabı Şırnak'ta, ikinci etabı Batman'da gerçekleştirilecek yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcuların katılımıyla 30 Eylül'de Şanlıurfa'da şampiyonanın finali yapılacak.

Organizasyona katılan yarışmacılar, erbane eşliğinde sahaya girdi ve sıralama turlarını gerçekleştirdi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

"YARIŞMAYA BU YIL 847 TAKIM BAŞVURUDA BULUNMUŞTUR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, bugün hayallerin teknolojiye dönüştüğü, cesaretin bilgiyle buluştuğu ve gençliğin geleceği şekillendirdiği büyük bir vizyonun önemli bir aşamasına şahitlik ettiklerini söyledi.

TEKNOFEST'in bir festivalden daha fazlası olduğunu ifade eden Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEKNOFEST, bilgiyi tüketen değil, üreten, teknolojiyi satın alan değil, geliştiren, geleceği bekleyen değil, tasarlayan bir Türkiye idealinin en güçlü simgelerindendir. Bu anlayışın temelinde ise Milli Teknoloji Hamlesi yer almaktadır. Milli Teknoloji Hamlesi ülkemizin teknolojik bağımsızlığını güçlendiren, rekabet gücünü artıran ve güçlü yarınlara uzanan stratejik bir kalkınma vizyonudur. Bu vizyonun en büyük güçlerinden biri ise bugün burada heyecanla yarışmaya hazırlanan gençlerimizdir. Bugün gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST 2026 Drone Şampiyonasının 1. etabı da bu vizyonun somut bir göstergesidir."

Şırnak önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparken Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda da yeni başarılara sahne olduğunu belirten Uzun, "Köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla gelişimi sürdüren Şırnak, bugün teknoloji alanındaki başarısıyla da geleceğe umut vermektedir." diye konuştu.

Şırnak'ın 2026 yılı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında gerçekleştirilen 17 bin 393 başvuruyla Türkiye'nin en fazla başvuru alan ilk 10 ili arasında yer almasının bunun en somut göstergesi olduğunu söyleyen Uzun, şöyle dedi:

"Farklı yarışma kategorilerinde çıkardığı 22 yarı finalist takım bu şehirde teknolojiyi üreten ve geliştiren güçlü bir gençliğin yetiştiğini de ortaya koymaktadır. Şu an heyecanına ortak olduğumuz TEKNOFEST 2026 Drone Şampiyonası da bugün TEKNOFEST sisteminin en heyecan verici yarışmalarından biridir. İleri seviyede teknik beceri, mühendislik yetkinliği ve yüksek rekabeti bir araya getiren yarışmaya bu yıl 847 takım başvuruda bulunmuştur. Süreçlerini başarıyla tamamlayan 32 takım 1. etap yarışmalarına katılmaya hak kazanmıştır."

"YARIŞIN, ÖĞRENİN, ÜRETİN, DENEMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Uzun, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Belki bugün geliştirdiğiniz bir algoritma yarın insansız hava sistemlerine yön verecek. Belki bugün tasarladığınız bir kontrol sistemi gelecekte ülkemizin uzay çalışmalarında kullanılacak. Belki de bugün burada kurduğunuz takım arkadaşlığı yarının dünya çapındaki teknoloji girişimlerinin temelini oluşturacak. Bunun için yarışın, öğrenin, üretin, denemekten asla vazgeçmeyin. Çünkü TEKNOFEST'in gerçek ödülü kazanılan bilgi, edinilen tecrübe, kurulan dostluklar ve ülkemize değer katma heyecanınıdır. İnanıyoruz ki Türkiye'nin istikbali yerli ve milli teknolojilerimizde ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönül vermiş siz değerli TEKNOFEST gençliğindedir. Yarışacak tüm takımlarımıza gönülden başarılar diliyor, bu organizasyonun ülkemize yeni başarı hikayeleri kazandırmasını temenni ediyorum."

Şırnak Valisi Birol Ekici de TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabının Şırnak'ta yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 800 yıl önce fil su saati, otomatik saatler, otomatik kilitler geliştiren El-Cezere'nin torunları olduklarını belirten Ekici, kentin bu köklü bilim ve teknoloji mirasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST kuşağı yetiştirme hedeflerine en büyük katkıyı sunacak şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Artık teknolojinin peşinde koşan, teknolojiyi yaratıp, geliştiren gençleri yetiştirdiklerini dile getiren Ekici, şöyle konuştu:

"Türkiye'de TEKNOFEST'te en çok başvuru yapan 10 şehirden birisiyiz. 17 bin 393 gencimiz başvurdu ve 22'si yarı finalist, 3'ü de finalist oldu. Her geçen gün eğitimdeki başarımız gıptayla izleniyor. Siz değerli velilerin ve öğrencilerin gayreti bizleri gururlandırıyor. Sayın Selçuk Bayraktar'ın da söylediği gibi 'Siz kanatlarınızı açın, biz altına rüzgar vereceğiz. Her türlü gayretinizi, çabanızı ve uğraşınızı destekleyeceğiz.'"

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'nin sahaya yansıyan güçlü bir simgesi ve üreten Türkiye'nin en önemli vizyon projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Şırnak Belediyesi olarak gençlerin bilimle, teknolojiyle, kültürle, sanatla ve sporla buluşması için tüm imkanları seferber ettiklerini ve edeceklerini belirten Yarka, "Çünkü biliyoruz ki bir ülkenin geleceği gençlerine yaptığı yatırımla şekillenir. Bugün burada düzenlenen bu organizasyon yalnızca 2 günlük bir yarışma değildir. Bu organizasyon Şırnak'ın değişen yüzünün, gelişen vizyonunun, üreten gençliğinin ve geleceğe duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biridir. Bugün yarışacak olan her bir gencimiz yarının mühendisi, girişimcisi, bilim insanı, tasarımcısı ve teknoloji lideridir." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep bir ağızdan Selçuk Bayraktar'ı Şırnak'a davet etti.

Yarışmalarda pilotlar hünerlerini sergilerken, havai fişek gösterisi de yapıldı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.