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Gündem Zonguldak'ta müezzine bıçaklı saldırı! Alçaklığa sert tepki
Gündem

Zonguldak'ta müezzine bıçaklı saldırı! Alçaklığa sert tepki

Zonguldak'ta Diyanet-Sen Devrek İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan müezzin Erdoğan Ören'e yapılan çirkin saldırı kınanarak, "Bu olayın adli mercilerde sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 23:45:00 -
Zonguldak'ta müezzine bıçaklı saldırı! Alçaklığa sert tepki

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Diyanet Sen Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan mesai arkadaşları Erdoğan Ören için kınama yazısı yayımladı. Devrek Diyanet-Sen Başkanı Şeref Gökyar tarafından yayımlanan kınama yazısında, "Diyanet-Sen Devrek İlçe Başkanlığı olarak Devrek merkez Karşıyaka Mahallesi 100. Yıl Camii müezzin kayyumu Erdoğan Ören hocamıza 27 Haziran 2021 Pazar akşamı yatsı ezanını okumak üzere camiye giderken sokağa çıkma kısıtlaması saatinde önü kesilerek yapılan bıçaklı saldırıyı, sebebi ne olursa olsun şiddetle kınıyoruz ve bu olayın adli mercilerde sonuna kadar takipçisi olacağız. Din görevlileri bütün insanlığa doğumundan ölümüne kadar hizmet için bu vazifenin başındadır. Özellikle insanlarımızın zor zamanlarında pandemi döneminde olduğu gibi her türlü hizmeti hiçbir ayrım yapmadan yerine getirdik getirmeye devam edeceğiz. Şu anda Devrek ilçemizde 80’in üzerinde görevli bekleyen camimiz var. Siz değerli halkımızın bağrından çıkan din görevlisi evlatlarınıza sahip çıkın. Emekli olan ve sözleşmesi dolan Devrek'ten ayrılıyor. Yerine görevli gelmek istemiyor. Lütfen cami ve din görevlilerimize sahip çıkalım. Zorda kalan morali bozulan din görevlileriyle uğraşmasın. Şu anda köy ve mahallelerimizde devletimizi temsil eden tek kurum Diyanet İşleri Başkanlığı personeli din görevlilerimizdir. Sahip çıkmazsak halkımız bu gidişle görevli bulamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

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