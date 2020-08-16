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Aktüel

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 00:01:54 -
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni Beldesi Kemerler Mahallesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 34 BTR 787 ve 67 ALL 344 plakalı araçlar çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada iki araç içerisinde bulunan T.T. ( 27), C.T. (5), Z.T. (6), M.Ç.A. (5), H.T. (30), H.A (30), H.K.T.A (26), M.Ç. (67), M.Ç. (17) ve N.Ç. (54) yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan N.Ç. ile 17 yaşındaki M.Ç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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