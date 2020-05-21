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Zonguldak’ta maske takmayana 392 TL ceza uygulanacak

Zonguldak’ta kamu kurumları başta olmak üzere toplu bulunulan her yerde maske takmayanlar için Kabahatler Kanunu’na göre 392 TL para cezası uygulanmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:02:51 -
Zonguldak’ta maske takmayana 392 TL ceza uygulanacak

Zonguldak’ta kamu kurumları başta olmak üzere toplu bulunulan her yerde maske takmayanlar için Kabahatler Kanunu’na göre 392 TL para cezası uygulanmasına karar verildi.



Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında toplandı. Alınan karar doğrultusunda kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar yerlerinde, ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il, ilçe, belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde ayrıca toplu bulunulan her yerde usulüne uygun maske takmanın zorunluğuna dikkat çekildi. Buna göre maske takmayanlar ile ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.



Öte yandan ilçeler arası geçiş kısıtlaması 22.05.2020 tarih saat 24.00’a kadar uzatılmıştı. 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacağından dolayı ilçeler arası geçiş kısıtlamasının 27 Mayıs 2020 tarih saat 00.00 dan itibaren sonlandırılmasına karar verildi.



Tekel bayilerinin çalışma saatlerinin 5 Haziran 2020 tarihine kadar 09.00-22.00 olarak belirlenmesine karar verildi. 8.05.2020 tarih 29 nolu ara karar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı tüm yatılı kuruluşlarda (huzurevleri, engelli bakım kuruluşları, çocuk bakım kuruluşları) dış bulaşmaların önlenebilmesi için giriş çıkışların azaltılarak, Covid-19 ile mücadelenin daha iyi yürütülebilmesi için 8 saatlik vardiya sisteminden 24 saat esasına dayalı 14 günlük vardiya sistemine geçilmesine, vardiya sistemine giren tüm personele PCR testinin yapılması, ayrıca vardiyadan çıkan personelin evinde kendini 14 gün izole etmesine karar verilmişti. Çocuk bakım kuruluşlarındaki çalışmanın 24 saat esasına dayalı 7 günlük vardiya sistemine geçilmesine diğer kuruluşlarda 14 günlük vardiya sistemine devam edilmesine karar verildi.

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