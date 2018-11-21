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Zonguldak'ta Maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 işçi yaralandı, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için başlatılan arama çalışmaları ise sürüyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:11
Zonguldak'ta Maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur kaldı

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kurtarılan iki işçinin hayati tehlikesi bulunuyor

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmalarına katıldı, gazdan etkilendi

Arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan bir işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçi de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, bölgeye gelen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Patlamayı öğrenen maden işçilerinin yakınlarının da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştığı görüldü.  

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:11
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