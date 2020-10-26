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Aktüel Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı
Aktüel

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı

Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:07:16 -
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesi Maden Ocağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Yığınların altında kalan 39 yaşındaki maden işçisi Erdoğan Kuruoğlu, mesai arkadaşlarının çalışmasıyla enkaz altından çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kuruoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kuruoğlu'nun 2009'da TTK'de işbaşı yaptığı bildirildi.


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