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Aktüel Zonguldak'ta maden ocağında çalışan 40 kişi karantinaya alındı
Aktüel

Zonguldak'ta maden ocağında çalışan 40 kişi karantinaya alındı

Maden ocağında üretime geçici süre ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:51:55 -
Zonguldak'ta maden ocağında çalışan 40 kişi karantinaya alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan biri mühendis 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 40 kişi evlerinde izolasyona alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesinde özel maden ocağında çalışan 1'i mühendis 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından firma yetkilileri durumu İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Testleri pozitif çıkan mühendis ve işçinin yanı sıra 38 kişinin evlerinde izolasyona tabi tutulması kararlaştırılarak maden ocağında üretime geçici süre ara verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, işçilerin durumlarının yakından takip edildiği, 14 günlük karantinanın sona ermesinin ardından maden ocağının yeniden üretime başlayacağı bildirildi.

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