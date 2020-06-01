Zonguldak’ta maden işçileri üretime başladı

Zonguldak’ta 31 Mart günü maden ocaklarında üretime verilen ara bugün son buldu. Maden işçisi 1 Haziran itibariyle 3 vardiya olarak yeniden üretime başladı.

Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla 31 Mart günü Zonguldak ve Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocaklarında üretime ara verildi. 6 bin 600 işçinin çalıştığı maden ocaklarında belirli periyotlarla bakım ve onarım çalışmaları devam etti. 00.00 itibariyle kuruma ait maden ocaklarında üretim yeniden başladı.

Üretim öncesi kuruma bağlı müesseselerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Üzülmez Müessesinde de iş yeri hekimi tarafından işçilerin ateşleri ölçüldü. Sosyal mesafe kuralları gereği 40 kişilik asansörlere 20’şerli gruplar halinde alınan işçiler, tüm tedbirlerin alınmasının ardından yeniden üretime başladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "30 Mart itibariyle Covid-19 salgını sebebiyle ocaklara ara verilmişti. Yaklaşık 2 aydır maden işçimiz nöbetçiler hariç evlerinde korona virüsten korunuyorlardı. 28 Mayıs itibariyle Cumhurbaşkanımızın normalleşme sürecini açıklamasıyla bugün itibariyle maden işçisi arkadaşlarımız geceden başlayarak işbaşı yaptı. Arkadaşlarımızın tamamı iş yerlerine geldi. Gece vardiyasından başlayarak iş yerlerine geçtik. İş yeri doktorumuz, müessese yetkililerimiz ve sendika yöneticileri bütün bölgelerde görevlerinin başındaydı. Bilgilendirmeleri yaptık. Yaşanabilecek sorunları aktardık, bu sorunların üstesinden nasıl gelebileceğimiz konusunda da bilgilendirdik. Arkadaşlarımız kafes ölçülerine göre nakilleri sağlanıyor. Ocaklardan çıkarken de aynı sayılarda nakliyeleri çıkıyor. Yaklaşık 2 aydır arkadaşlarımız iş yerinde olmadığı için normalleşme sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bir sorun ile karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Bilgilendirmelerimiz sürecek" dedi.