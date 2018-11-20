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Zonguldak'ta liseli Sedanur, dere kenarında ölü bulundu

Devrek ilçesinde dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sedanur Özmekik, dere kenarında ölü bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 17:29
Zonguldak'ta liseli Sedanur, dere kenarında ölü bulundu

Zonguldak Devrek deresi kenarında hareketsiz halde yatan genç kızı görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla dere kenarına indi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde kızın öldüğünü belirledi. Genç kızın cansız bedeni, incelemenin ardından sedyeye konularak halatla yukarı çekildi, sonra Devrek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

CESET KAYIP SEDANUR'A AİT ÇIKTI
Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada, cesedin, Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sedanur Özmekik'e(16) ait olduğu tespit edildi. Ailesinin Sedanur'dan dün akşamdan beri haber alamadığı ve polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı, Sedanur Özmekik'in intihar mı ettiği, düştüğü mü, yoksa cinayete mi kurban gittiği yönünde soruşturma başlattı. Sedanur'un kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:29
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