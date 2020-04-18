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Aktüel

Zonguldak’ta kuralları ihlal eden 84 kişiye 220 bin 944 lira ceza

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kuralları ihlal eden 84 kişiye 220 bin 944 lira idari para cezası uygulandı.

2020-04-18 18:03:42 -
Zonguldak’ta kuralları ihlal eden 84 kişiye 220 bin 944 lira ceza

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kuralları ihlal eden 84 kişiye 220 bin 944 lira idari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs salgını tedbirlerini sürdürüyor. İl ve ilçe hudutları içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması başlamasından bu yana geçen sürede ekiplerin yaptığı uygulamalarda sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar hakkında idari işlem yapıldı. Toplamda 84 kişiye 220 bin 994 TL idari para cezası uygulandı.

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