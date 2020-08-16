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Aktüel

Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişiyi kurtarma çalışmalarına ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 02:45:40 -
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişiyi kurtarma çalışmalarına ara verildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişiyi kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde denize giren bir kişiyi kurtarmaya çalışan ve dalgalar nedeniyle koya sığınan 8 kişinin kurtarılması için çalışma yürütüldü.

Koya yakın bulunan tepelik alana çıkan AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar, ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar gelerek mahsur kalanlarla görüşmeye çalıştı.

Ekiplerce ceset torbasına konulan yiyecek ve kıyafetler, dik yamaçtan aşağıya halat yardımıyla gönderilerek mahsur kalanlara ulaştırıldı.

Bu arada, mahsur kalanların, ısınmak için ateş yaktıkları görüldü.

Öte yandan, mahsur kalanların kurtarılması için İstanbul'dan hareket eden ve söz konusu yere gelen helikopterin, uygun hava koşulları olmaması ve kayalık alana inememesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinin Göbü köyünde denize giren bir kişinin dalgalara kapıldığını gören vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlatmış, boğulma tehlikesi geçiren kişi ile yardıma giden 7 kişi, dalgalar nedeniyle başka bir koya çıkmıştı.

Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi ve bir firmaya ait römorkör de sevk edilmiş, sert dalga nedeniyle koya yaklaşılamaması nedeniyle AFAD ve jandarma ekipleri, ormanlık alandaki sarp araziden koya ulaşmak için çalışma başlatmıştı.

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