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Aktüel Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 fabrika ve işletme uyarıldı
Aktüel

Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 fabrika ve işletme uyarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:11:27 -
Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 fabrika ve işletme uyarıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 4 fabrika ve işletme uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kontrollü sosyal hayat sürecinde salgınla mücadele kapsamında 48 denetim ekibi ve 186 personelle organize sanayi bölgeleri (OSB), fabrika ve işletmelerin yanı sıra personel servisleri denetlendi.

Denetimlerde, 245 fabrika ve işletmenin yanı sıra 202 personel servisi denetlenirken, 4 fabrika ve işletme kurallara uymadıkları gerekçesiyle uyarıldı.

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