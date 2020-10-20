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Aktüel Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kişiye para cezası
Aktüel

Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:56:10 -
Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 2 kişiye para cezası uygulandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, kontrollü sosyal hayat sürecinde salgınla mücadele kapsamında 74 denetim ekibi ve 252 personelle umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafeterya, restoran gibi yeme içme mekanları denetleniyor.

Kontrollerde, tedbirlere riayet etmeyen 2 kişiye toplam 1292 lira idari para cezası uygulandı. Denetlenen 1172 iş yerinden 15'i uyarıldı.

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