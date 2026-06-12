Adliyede kadın hakimi vuran savcı hakkında karar: 15 yıl hapis cezası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında 13 Ocak 2026’da hakim Aslı K.’yı tartışma sırasında silahla vurarak yaralayan Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K.’nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammed Çağatay K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Muhammed Çağatay K., olayın uzun süredir devam eden duygusal bir ilişkinin ardından yaşanan tartışma ve karşılıklı gerilim süreci içinde geliştiğini ileri sürdü. Sanık, müştekiyle yaşadığı ilişki nedeniyle psikolojik baskı altında kaldığını, hamilelik ve kürtaj sürecinin de ilişkide gerginliği artırdığını savunarak, olayın kasten öldürme amacıyla değil, ani gelişen bir arbede sırasında gerçekleştiğini iddia etti.

BENİ ALDATTI

Sanık, "Müşteki beni aldattı, ikinci bebeği bana sormadan aldırdı. Annemi hasta etti. Onu suçlamıyorum kendimi suçluyorum, ama mademki siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz aldatması sizin umurunuzda olmalı. Müşteki beni olay günü tehdit etti, olay günü yaşanan tartışmada saldırıya uğradım, bu nedenle silahımı kullandım" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin amacının öldürmeye teşebbüs olmadığını savundu.

Müşteki avukatı ise sanığın sistematik tehdit ve ısrarlı takipte bulunduğunu, olayın planlı şekilde gerçekleştiğini belirtti.

BEN SAVCI OLDUĞUM İÇİN BU YAPILIYOR

Son sözü sorulan sanık "Meslektaşlarıma, meslek büyüklerime sesleniyorum. Sağır dilsiz kendimi savunamayan biri de olabilirdim. Savunamadığım halde sizin yaralamadan hüküm kurmanız gerekirdi. Bütün adalet teşkilatına sesleniyorum. Benim başıma gelen sizin başınıza da gelebilir. Ben savcı olduğum için bu yapılıyor" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme Muhammed Çağatay K.’nın ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme sanığın ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ suçlarından ise 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle 3 suçtan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.