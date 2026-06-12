Doğum oranlarındaki düşüşün nedeni bulundu: iPhone satışı arttıkça doğum oranları düşüyor?

ABD’de doğum oranlarında yaklaşık 20 yıldır süren düşüşe ilişkin yeni bir araştırma, dikkat çekici bir sonucu akıllara getirdi. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nda (NBER) bu ay yayımlanan çalışma, iPhone’un piyasaya çıkmasının ardından akıllı telefona erişimi olan bölgelerde doğum oranlarının belirgin şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, iPhone’un piyasaya sürüldüğü ilk dört yılda cihaza erişimi bulunan bölgelerde 15-19 yaş aralığında doğumlar yüzde 4,5 ila yüzde 8 arasında azaldı. 20-24 yaş grubunda ise doğumlardaki düşüş yüzde 3,2 ila yüzde 6,6 arasında gerçekleşti. En sert düşüş gençlerde görülse de araştırmada tüm yaş gruplarında doğum oranlarının gerilediği tespit edildi.

IPHONE YÜKSELİYOR, DOĞUMLAR DÜŞÜYOR

Haziran 2007 ile Şubat 2011 arasında iPhone’u ABD’de yalnızca AT&T satıyordu. Araştırmacılar bu durumu doğal bir deney olarak ele aldı ve AT&T’nin iPhone sattığı bölgelerle cihazın henüz satılmadığı bölgeleri karşılaştırdı.

Çalışmada yalnızca AT&T’nin iPhone satışlarında tekel olduğu dönem incelendi. Konut fiyatları, kentleşme düzeyi ve bölgesel farklılıklar gibi değişkenler kontrol edildikten sonra da iPhone satışlarının daha yüksek olduğu yerlerde doğurganlığın daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmanın yazarlarından Middlebury College ekonomi profesörü Caitlin Myers, Fortune’a yaptığı açıklamada, “Gösterdiğimiz şey şu: iPhone’u alabildiğiniz yerlerde doğumlar, alamadığınız yerlere göre çok daha hızlı düşüyor” dedi.

ABD’DE DOĞUM ORANLARI TARİHİ DİPTE

ABD’de doğurganlık oranları yaklaşık 20 yıldır geriliyor. Doğum oranları 2024’te tüm zamanların en düşük seviyesine indi. İlk aşamada bu düşüş bilim insanları açısından şaşırtıcı değildi. Çünkü düşük doğurganlık oranları genellikle zorlu ekonomik dönemlerle ilişkilendiriliyor ve doğum oranlarındaki düşüşün başladığı dönem 2008 küresel finansal kriziyle örtüşüyordu.

Ancak ekonomi toparlandıktan sonra da Amerikalıların daha az çocuk sahibi olmaya devam etmesi, araştırmacıların dikkatini çekti. Myers, 2008 krizinin ardından gelen dönemi “bebeksiz toparlanma” olarak nitelendirerek, “Ekonomi toparlandı ama doğumlar toparlanmadı” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ İÇİN UZUN VADELİ RİSK

Düşük doğurganlık oranları, uzun vadede ekonomi açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor. Daha az doğum, gelecekte iş gücüne katılabilecek nüfusun küçülmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda toplam tüketimi azaltabiliyor, nüfusun yaşlanmasına neden olabiliyor ve Sosyal Güvenlik ile Medicare gibi sosyal destek sistemleri üzerinde baskı yaratabiliyor.

EKRAN SÜRESİ VE İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM

Araştırmaya göre doğum oranlarındaki düşüş, insanların birbirleriyle kurduğu bağların değişmesiyle de ilgili olabilir. Psikologlar Jonathan Haidt ve Jean Twenge gibi isimler, uzun süredir genç kuşakların teknolojiyle birlikte büyümesinin ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler üzerinde etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu görüşlere göre artan ekran kullanımı; kaygı, depresyon ve bilişsel becerilerde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendiriliyor. Myers ise bu teorilerin doğum oranlarına da uygulanabileceğini belirtiyor.

Çalışmada, Ulusal Aile Büyümesi Araştırması verileri kullanılarak insanların iş ve okul dışındaki sosyal etkinliklere katılımında azalma olduğu tespit edildi.

GENÇLER DAHA AZ FLÖRT EDİYOR

Araştırmada aktarılan eğilimin sonraki yıllarda da sürdüğü belirtiliyor. Z kuşağının önceki kuşaklara göre daha az flört ettiği ifade ediliyor. Bunun nedenleri arasında dışarı çıkmanın maliyetinin artması ve romantik ilişkilerin duygusal yükleri gösteriliyor.

MyIQ adlı bilişsel değerlendirme platformunun yöneticisi Sarah Myers’a göre veriler yalnızca ekonomik risklere değil, toplumun teknoloji ve duygusal iyi oluşla kurduğu ilişkiye dair daha derin bir soruna da işaret ediyor.

Myers, “Doğumlardaki bu düşüşleri görüyorum ve ‘İyi miyiz?’ diye merak ediyorum. Eğer bu düşüşün nedeni insanların depresif, yalnız ve sürekli ekran kaydırıyor olmasıysa, bizim adımıza endişeleniyorum” ifadelerini kullandı.