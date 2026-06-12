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#1
Foto - Rengini gören inanamıyor! Bu bal kar beyazı!

2 BİN RAKIMDA BAL YOLCULUĞU Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Mersin'de binlerce arıcı sıfır rakımdan 2 bin rakımdaki Eğriçayır Yaylası'na kadar süren bal yolculuğuna her yıl olduğu gibi bu senede başladı.

#2
Foto - Rengini gören inanamıyor! Bu bal kar beyazı!

Sıfır rakımda başlayan üretimin ardından hasat edilen balların bir kısmı olduğu gibi satışa giderken bir kısmı ise çocukların sevdiği gerçekliğini kanıtlayan doğal beyaz bala dönüşüyor.

#3
Foto - Rengini gören inanamıyor! Bu bal kar beyazı!

TAMAMEN DOĞAL Herkesin görünce katkı maddesi olduğunu düşündüğü beyaz balın aslında gerçek balın kristalleşmesiyle oluştuğu öğrenildi.

#4
Foto - Rengini gören inanamıyor! Bu bal kar beyazı!

Çiçek balının 15 gün arayla el değmeden belirli aralıklarla karıştırılarak dinlendirilmesi sonrasında ortaya çıkan doğal beyaz bal, fındık kreması ve çikolatayı akıllara getiriyor.

#5
Foto - Rengini gören inanamıyor! Bu bal kar beyazı!

"YÜZDE 100 ÇİÇEK BALI" Arıların mesaisinin başladığını aktaran arıcı Celal Çay ise, "Bu beyaz bal, bildiğin yüzde 100 çiçek balı. Her çiçek balı, eğer doğalsa, organikse bir süre sonra kristalleşiyor. Kristalleştiği zaman, böyle rengi beyaza dönüyor. Toroslar'da Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz balı getiriyoruz. Bu şekilde kontrollü bir şekilde kristalleştiriyoruz ve tüketicilerimize sunuyoruz." dedi.

#6
Foto - Rengini gören inanamıyor! Bu bal kar beyazı!

Çocukların beyaz balı çok sevdiğine de değinen Çay, fındık kreması veya çikolata yerine ekmeğe sürerek tüketebildiğini, bal sevmeyen çocuklar bunu yemeyi çok sevdiğini kaydetti.

#7
Foto - Rengini gören inanamıyor! Bu bal kar beyazı!

Gerçek balın önemli bir özelliğinin kristalleşmesi olduğuna özellikle vurgu yapan Çay, "Bu bal da zaten doğrudan kristal olmuş oluyor. Bu balın sahtesinin olması imkansız. Sahte bal çünkü bu şekilde kristalleşmez. Beyaz bal tükettiğiniz zaman yüzde 100 gerçek bal diyebiliriz. Sahte balı bu şekilde kristalleştiremezsiniz." diyerek sözlerini tamamladı.

#8
Foto - Rengini gören inanamıyor! Bu bal kar beyazı!

Beyaz balla ilgili bilgi veren kimyager Duru Cingöz ise, "Hasat edilmiş çiçek balımız gerekli analizlerden geçtikten sonra karışım kazanımıza alınıp, 15 gün boyunca hiçbir katkı maddesi ve koruyucu içermeden belli aralıklarla karıştırılıyor. Hiçbir besin değerini kaybetmeden yüzde 100 saf ve doğal olan çiçek balımızı beyazlatıp çocuklarımızın da tüketeceği eğlenceli hale getiriyoruz." dedi.

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