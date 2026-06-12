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Gündem Yargıda yeni atamalar: Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı açıklandı
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Yargıda yeni atamalar: Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Yargıda yeni atamalar: Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı açıklandı

HSK tarafından yayınlanan kararname ile yargıdaki yeni atamalar açıklandı. Buna göre Ankara’nın yeni başsavcısı Aykut Çelik oldu. Çelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili idi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından bugün yayımlanan 12 Haziran 2026 tarihli ve 1250 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile yargı teşkilatında önemli görev değişikliklerine gidildi. Resmi duyuruya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Yeni görevlendirmelerle birlikte ataması gerçekleştirilen isimler; İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik,

HSK Genel Sekreter Yardımcısı iken Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirilen Ömer Örücü,

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Vekaleten Genel Müdür Yardımcısı olarak bulunan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz olarak sıralandı.

Ahmet Akdeniz de tıpkı Ömer Örücü gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini üstlenecek.

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