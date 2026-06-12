Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 277 bin 300 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 277 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 77 bin 371 lira, en yüksek 6 milyon 397 bin 694 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,8 artışla 6 milyon 277 bin 300 lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 105 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 821 milyon 861 bin 409,15 lira, işlem miktarı ise 2 bin 210,87 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 880 milyon 382 bin 340,95 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
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