  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alacaklar kar ediyor... Doktor açıkladı: İşte kolesterolü bitirecek 4 ürün... Binlerce yıllık tohumlar da var Gören gözlerine inanamıyor! Tamı tamına 35 milyon euro... Galatasaray: Bournemouth için devreye girdi ChatGPT davalık oldu! Yapay zeka devlerinden intihar savaşı 15 yılda 326 ünite kan bağışladı: Yüzlerce hayata umut oldu Bu  transferi açıkladılar: Kartal'dan sürpriz hamle: Pierre-Emile Hojbjerg Kaçak evler bir bir yıkıldı Ormanı talan edenlere göz açtırılmıyor Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:
#1
Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 77 bin 371 lira, en yüksek 6 milyon 397 bin 694 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,8 artışla 6 milyon 277 bin 300 lira oldu.

#2
Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 105 bin liradan tamamlamıştı.

#3
Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 821 milyon 861 bin 409,15 lira, işlem miktarı ise 2 bin 210,87 kilogram oldu.

#4
Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 880 milyon 382 bin 340,95 lira olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Çip hisselerindeki toparlanma sürerken ABD ile İran arasınd..
Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi!
Gündem

Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi!

Ağrı’da 7 Haziran’da evinde iple asılmış vaziyette ölü bulunan 28 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan ile ilgili başlayan soruşturmada tüm..
Değerini bir gün herkes anlayacak… CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı çıktı
Gündem

Değerini bir gün herkes anlayacak… CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı çıktı

CHP'nin yıllarca dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü 128 milyar dolar yalanı yargıdan döndü. Anayasa Mahkemes..
CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi!
Gündem

CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi!

Birbirlerini her fırsatta 'demokrasi havarisi' ilan eden CHP'li elitlerin kendi içindeki rant ve koltuk savaşı, ekranlarda adeta bir rezalet..
Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme: Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme: Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı

23 ünlünün gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu kapsamında 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Vatan Bilgisiyar'ın sahibi Hasan Va..
Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği
Gündem

Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği

Üsküdar'da tarihi Kandilli Camii'ne bitişik halde açılan meyhane, başta mahalle sakinleri ve cami cemaati olmak üzere toplumda büyük öfke çe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23