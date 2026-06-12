GEBELİK SÜRECİNİ DAHA KOLAY GEÇİRMELERİNE YARDIMCI OLUYORUZ: Sağlıklı Hayat Merkezinde koordinatör ebe olarak görev yapan Canan Sızan, haftanın belirli günleri anne adaylarını ziyaret ettiklerini söyledi. Anne adaylarına her aşamada destek verdiklerini belirten Sızan, şunları ifade etti: "Gebelik sürecinden doğuma, doğum sonrasından bebek bakımına kadar her aşamada anne adaylarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda bazen kilometrelerce yol katederek köylerimize ulaşıyor, anne adaylarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Anne adaylarımızın memnuniyeti ve duaları tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Onların bu özel yolculuğunda yanlarında olmak bizler için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı."