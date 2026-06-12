Muş Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde görev yapan ebe ve hemşireler, Sağlık Bakanlığınca yürütülen uygulama kapsamında, doğumuna 3 ay kalan gebeleri düzenli olarak ziyaret ediyor. Kent merkezi ile köylerdeki evlere giden sağlık çalışanları, anne adaylarını normal doğumun önemi, emzirme teknikleri, yenidoğan bakımı ve gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgilendiriyor. Ebeler, maketler üzerinden uygulamalı eğitim vererek anne adaylarına bebeklerini doğru tutma, kaldırma, yatırma ve emzirme tekniklerini öğretiyor. Kilometrelerce yol katederek en ücra köylere kadar giden ekip, anne adaylarının doğum öncesi yaşadığı kaygının azaltılmasına katkı sağlıyor.