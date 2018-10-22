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Zonguldak'ta korkunç kaza! Oğul öldü, baba yaralı

Meydana gelen trafik kazasında oğlu öldü, baba yaralandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:37
Zonguldak'ta korkunç kaza! Oğul öldü, baba yaralı

Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Karaman beldesi  yakınlarında, Yaşar Özdemir'in kullandığı 74 BA 330 plakalı otomobil, sürücüsünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ile  İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı incelemede 17 yaşındaki Yaman Özdemir'in  hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan baba Yaşar Özdemir, Zonguldak Atatürk Devlet  Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:37
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  2. Zonguldak
  3. Ankara
  4. zonguldak
  5. kaza
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