Zonguldak'ta korkunç kaza! Oğul öldü, baba yaralı

Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Karaman beldesi yakınlarında, Yaşar Özdemir'in kullandığı 74 BA 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ile İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı incelemede 17 yaşındaki Yaman Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan baba Yaşar Özdemir, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.