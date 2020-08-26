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Aktüel Zonguldak'ta köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel

Zonguldak'ta köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:30:52 -
Zonguldak'ta köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uçurumdan düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi Ressam Zeki Oral Sokak'ta, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan çalılık alana düşen köpeği gören Ramazan Olgun alana indi.

Olgun, bulunduğu yerden çıkamayınca çevredekilerden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip yardımıyla Olgun'u ve köpeği bulundukları yerden çıkardı.


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