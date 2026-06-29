Hem can yakıyor hem iltihabı sıfırlıyor: İnflamasyon önleyici bileşikler...
Hem can yakıyor hem iltihabı sıfırlayan bir şifa kaynağıyla karşı karşıyayız...
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Hem can yakıyor hem iltihabı sıfırlayan bir şifa kaynağıyla karşı karşıyayız...
Doğada yanından geçerken bile çekindiğimiz, tenimize değdiği an bıraktığı o yakıcı hisle bildiğimiz ısırgan otu, aslında tabiatın bize sunduğu en güçlü eczanelerden biridir. Geleneksel tıpta yüzyıllardır "baş tacı" edilen bu şifalı bitki, modern bilimin de radarına girmiş durumda. İşte hem can yakan hem de şifa dağıtan ısırgan otunun mutfaktaki kullanım sırları ve iltihabı sıfırlayan rehberi…
Isırgan otunun can yakan o küçük tüylerinin altında, vücuttaki iltihabı kökünden kurutan muazzam bir güç saklı. Peki, bu kadar şifalı bitki neden can yakıyor?
Isırgan otuna dokunduğumuzda canımızı yakan şey, yapraklarındaki mikroskobik tüplerden salgılanan formik asit ve histamindir. İlginç bir şekilde, dışarıda can yakan bu bileşikler, doğru şekilde işlenip vücuda alındığında tam bir şifa kaynağına dönüşür.
1. KRONİK İLTİHABI (İNFLAMASYON) SIFIRLIYOR Vücuttaki iltihap; eklem ağrılarından kansere, kalp hastalıklarından romatizmaya kadar birçok kronik rahatsızlığın temel sebebidir. Isırgan otu, içerdiği yüksek antioksidanlar ve inflamasyon önleyici bileşikler sayesinde vücuttaki iltihap belirteçlerini (sitokinleri) baskılar. Özellikle artrit ve romatizma ağrısı çekenler için doğal bir ağrı kesicidir.
2. GÜÇLÜ BİR KAN TEMİZLEYİCİ VE DEMİR DEPOSU Isırgan otu, yüksek oranda demir ve C vitamini içerir. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur, kanı temizler ve kansızlıkla (anemi) savaşır.
3. ALERJİ KARŞITI DOĞAL SAVAŞÇI İçindeki doğal antihistaminik özellikler sayesinde, özellikle mevsimsel alerjilerden (saman nezlesi, burun akıntısı, kaşıntı) muzdarip olanlar için harika bir rahatlatıcıdır.
Isırgan otunun o meşhur "yakıcı" etkisini yok etmek aslında çok kolaydır: Isı (haşlama) veya kurutma işlemi, yapraklardaki tüm yakıcı tüyleri anında etkisiz hale getirir.
Mutfakta bu şifalı bitkiyi değerlendirebileceğiniz en lezzetli iki yol: 1. İltihap Savar Isırgan Otu Salatası Yaprakların canlılığını ve vitaminini kaybetmemesi için salata formu harika bir seçenektir.
Nasıl Yapılır? Kalın eldivenler giyerek ayıkladığınız ısırgan otlarını derin bir kaba alın. Üzerine kaynar su döküp sadece 1-2 dakika bekletin (bu işlem yakıcılığını tamamen bitirir). Ardından hemen soğuk suya alıp süzün. Soslama: İnce ince kıydığınız ısırganları; bol zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, limon suyu ve nar ekşisiyle harmanlayın. Üzerine ceviz içi ekleyerek gücünü ikiye katlayabilirsiniz.
2. Geleneksel Isırgan Otu Yemeği (Borani veya Kavurma) Özellikle Karadeniz ve Ege mutfağında sıkça yapılan, ıspanak zarafetindeki o nefis yemek. Nasıl Yapılır? Isırgan otlarını yıkayıp iri iri doğrayın. Bir tencerede yemeklik doğranmış bol soğanı ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Üzerine ısırgan otlarını ekleyin. Kendi suyuyla hafifçe soteledikten sonra üzerine biraz pirinç veya bulgur ekleyerek pişmeye bırakın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis edin.
Eldivensiz Dokunmayın: Toplarken ve mutfakta ayıklarken mutlaka kalın mutfak eldivenleri kullanın. Temizlenip sıcak sudan geçtikten sonra tamamen zararsız hale gelecektir. Yol Kenarlarından Toplamayın: Isırgan otu topraktaki ağır metalleri emme özelliğine sahiptir. Bu yüzden egzoz dumanına maruz kalan yol kenarlarından değil, temiz temiz ormanlık veya köy alanlarından toplamaya özen gösterin.
Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, çocuklar, düşük tansiyon hastaları ve hamilelerin tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışması gerekir.
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