Hem can yakıyor hem iltihabı sıfırlıyor: İnflamasyon önleyici bileşikler...

Doğada yanından geçerken bile çekindiğimiz, tenimize değdiği an bıraktığı o yakıcı hisle bildiğimiz ısırgan otu, aslında tabiatın bize sunduğu en güçlü eczanelerden biridir. Geleneksel tıpta yüzyıllardır "baş tacı" edilen bu şifalı bitki, modern bilimin de radarına girmiş durumda. İşte hem can yakan hem de şifa dağıtan ısırgan otunun mutfaktaki kullanım sırları ve iltihabı sıfırlayan rehberi…