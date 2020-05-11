Zonguldak'ta kedinin anestezinin etkisindeyken sokağa bırakıldığı iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Tedavi edilmek amacıyla belediye barınağına getirilen yaralı kedinin, anestezinin etkisindeyken sokağa geri bırakıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili kötü niyetli bir durumun olmadığını söyledi.

Veteriner hekimin, kedinin tedavisini yaptığını belirten Bozkurt, "Anestezi halindeyken orada, köpeklerin içerisinde tutulacak bir alan yok. Kedinin sahibini arıyor ve 'Kediyi burada barındırma şansımız yok, siz alabilir misiniz?' diyor. Kediyi sahibine teslim ediyorlar. Sahibi de daha sonra alıyor, boş arsaya koyuyor. Olay anlatıldığı gibi değil. Art niyetli bir insan olsa kediyi o saatte oradan alıp tedavisini yapmaz, anestezisini uygulamaz, merhemlerini sürmez, sonra sahibini aramaz." diye konuştu.

Bozkurt, yine de veterinerden savunmasını ve olayla ilgili raporu sunmasını istediğini dile getirerek, "Benim de bir köpeğim var. Ben de bir hayvan severim." dedi.

Öte yandan Hayvan Hakları Aktivistleri'nden yapılan yazılı açıklamada, tedavi edilmek amacıyla Devrek Belediyesi barınağına getirilen yaralı bir kedinin, barınağa girdiği şartlardan daha kötü bir halde ve anestezi etkisindeyken sokağa geri bırakıldığı bilgisinin kendilerini harekete geçirdiği belirtildi.

Devrek Belediyesinin sorumluluk almaya davet edildiği açıklamada, belediyenin iletişim kurma ve gönüllülerle iş birliği yapma taleplerini reddettiği savunuldu.