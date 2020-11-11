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Aktüel Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı
Aktüel

Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:00:33 -
Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, valilik binasına girmeye çalışırken yakalandı.

Valilik binasına işlem yaptırmak için gelen F.D'ye polis ekipleri HES kodu sordu.

Sorgulamasında kadının karantinada olması gerektiğini tespit eden polis ekiplerinin bildirmesi üzerine binaya sağlık ekipleri sevk edildi.

KYK yurduna götürülen F.D, karantinaya alındı.


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