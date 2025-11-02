  • İSTANBUL
Gündem Zonguldak'ta kahvehaneyi taradılar! Ölü ve yaralılar var
Zonguldak'ta kahvehaneyi taradılar! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta kahvehaneyi taradılar! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Coburlar köyündeki bir kahvehaneye av tüfeğiyle gelen O.Ö. (32), henüz belirlenemeyen nedenle rastgele ateş açtı. Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde yaşandı

Coburlar köyündeki bir kahvehaneye av tüfeğiyle gelen O.Ö. (32), henüz belirlenemeyen nedenle rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67), ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasım Özcan ve Aydın Özbakış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Aracıyla olay yerinden uzaklaşan O.Ö. Çaycuma Adliyesi'ne giderek polise teslim oldu.

Jandarma, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el koydu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin sevk edildiği bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan, O.Ö'nün psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği, daha önce anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

