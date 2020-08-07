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Aktüel

Zonguldak'ta kafede çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:15:37 -
Zonguldak'ta kafede çıkan yangın söndürüldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kafede çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden çalışanlar, kafedeki alevler kısa sürede büyüyünce itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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