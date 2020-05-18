Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Zanlılara Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için de ceza kesildi
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Gökçebey Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Namazgah köyü Alimler Mahallesi Türbeyanı mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede M.K. (62), F.K. (30) ve F.C'yi (19) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda, kazıda kullanılan define arama dedektörü ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan da para cezası kesildiği öğrenildi.