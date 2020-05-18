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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Zanlılara Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için de ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:13:24 -
Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Gökçebey Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Namazgah köyü Alimler Mahallesi Türbeyanı mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede M.K. (62), F.K. (30) ve F.C'yi (19) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, kazıda kullanılan define arama dedektörü ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan da para cezası kesildiği öğrenildi.


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