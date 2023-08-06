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Yerel Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı
Yerel

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-06 03:26:00 -
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 23:00 sıralarında Bartın-Ankara Karayolu’nun Saltukova mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan G.A. hakimiyetindeki 67 ZB 792 plakalı otomobil ile Saltukova’dan anayola seyir halinde olan S.Ç idaresindeki 78 AB 992 plakalı araç dikkatsizce yola çıkınca çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü G.A.’yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sedyeye alınarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçta bulunan sürücü ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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