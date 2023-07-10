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Yaşam Zonguldak'ta hastaneleri su bastı
Yaşam

Zonguldak'ta hastaneleri su bastı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 00:38:00 -
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak’taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana geldiğini duyurdu.

Zonguldak’taki sel felaketi ile ilgili son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sel sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana geldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde meydana gelen su baskını sonrası acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını ve 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebiyle 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır."


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Enerji verilemiyor

Zonguldak Valiliği, trafo merkezlerinin su altında kalması nedeniyle Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Karadeniz Ereğli'nin bir kısmına geçici olarak enerji verilemediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle baraj kapaklarının açılacağı şeklinde sosyal mecralarda yapılan paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Bu paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Trafo merkezlerinin su altında kalması nedeniyle Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Karadeniz Ereğli'nin bir kısmına geçici olarak enerji verilememektedir. Çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kentte yağışın devam edeceği uyarısı nedeniyle vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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