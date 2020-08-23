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Aktüel Zonguldak'ta geminin alt bölümüne gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Zonguldak'ta geminin alt bölümüne gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:28:36 -
Zonguldak'ta geminin alt bölümüne gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ZONGULDAK( AA) - Zonguldak'ta, Kolombiya bandıralı bir gemiye gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu ele geçiren operasyonda, yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında bir gemi takibe alındı.

Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde termik santrale ait limana gelen gemiden şüphelenilmesi üzerine inceleme yapan ekipler, geminin alt bölümüne gizlenmiş uyuşturucu olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

Çok sayıda polis, dalgıç ve sahil güvenlik su altı ekibinin katıldığı operasyonda, geminin suda kalan alt kısmına gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu bulundu.

Operasyonda yabancı uyruklu 3 gemi personeli gözaltına alındı.

Polisin, geminin diğer bölümleriyle ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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