  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta FETÖ firarisi saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı
Aktüel

Zonguldak'ta FETÖ firarisi saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:00:17 -
Zonguldak'ta FETÖ firarisi saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Turgutlu İlçesi Sulh Ceza Hakimliğince, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" hakkında yakalama kararı bulunan Y.F'nin (43), kayınpederinin evinde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen polis ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada şüphelinin, yaklaşık 4 yıldır firari olarak arandığı ve daha önce Turgutlu'da bir kolejde öğretmenlik yaptığını öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahte kahraman Bülent Ecevit
Gündem

Sahte kahraman Bülent Ecevit

Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, gündemi değerlendirdi. Uğurlu, Bülent Ecevit'in sahte bir kahraman olduğunu dile getirdi.
Yeni ortaya çıktı: İzmir'de korkutan görüntü!
Gündem

Yeni ortaya çıktı: İzmir'de korkutan görüntü!

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bölgeden dikkat ..
Deprem komşuyu da vurdu! 2 çocuk hayatını kaybetti
Gündem

Deprem komşuyu da vurdu! 2 çocuk hayatını kaybetti

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Yunan adalarında da etkili oldu. Deprem nedeniyle Sisam'da 2 ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay