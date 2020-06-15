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Aktüel

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 3 işçiden biri öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:10:09 -
Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 3 işçiden biri öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde bir elektrik dağıtım şirketinin taşeron firma çalışanı Bilal Karameşe'nin (40) kullandığı vinçle kaldırılan aydınlatma direğinin yüksek gerilim hattında bulunan elektrik tellerine takılması sonucu işçiler Namık Canmaz (41), Mesut Akkaya (33) ve Menduh Karadeli elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçilerden Namık Canmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçilerin tedavisi devam ediyor.

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