  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta darbedildiği iddia edilen kişi öldü
Aktüel

Zonguldak'ta darbedildiği iddia edilen kişi öldü

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:48:12 -
Zonguldak'ta darbedildiği iddia edilen kişi öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde darbedildiği öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde husumetli olduğu belirtilen Hasan Ayaz (58) ile K.B.K. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.B.K, Ayaz'ı darbederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.B.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'
Siyaset

İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti il başkanları toplantısında bahsettiği “Türkiye modeli”nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Tür..
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı. ..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı