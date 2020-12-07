Zonguldak'ta cinayet zanlısı 10 yıl hapisle cezalandırıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bıçaklı kavga sonucu komşusunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 10 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, komşusu Özkan Ekici'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Ali Kartal (46) ve taraf avukatları katıldı.

Kartal, son savunmasında, amacının öldürmek olmadığını öne sürerek, "Olaydan önce sürekli beni tehdit ve ailemi rahatsız etmesine rağmen ben kendisine bir şey yapmadım. Olay günü ise böyle bir amacım yoktu ancak olay günü kaçtım ve beni sıkıştırdılar. Sırf kendimi korumak amacıyla başıma sopayla vururken canı yansın, bıraksın diye bıçağı salladım. Buna rağmen halen kafama sopayla vurmaya çalışıyordu. Ben kafamı korumaya çalışırken bir taraftan da bıçağı gelişigüzel salladım. Kesinlikle amacım öldürmek değildi. Çok pişmanım, sonuçta bir insan öldü." dedi.

Mahkeme heyeti, cinayetin ağır haksız tahrik altında işlediğine hükmederek sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

Merkez ilçeye bağlı Himmetoğlu köyünde, 9 Eylül 2019'da, Özkan Ekici ile Mehmet Ali Kartal arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ekici, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ekici, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Kartal, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



