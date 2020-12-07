  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta cinayet zanlısı 10 yıl hapisle cezalandırıldı
Aktüel

Zonguldak'ta cinayet zanlısı 10 yıl hapisle cezalandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:45:25 -
Zonguldak'ta cinayet zanlısı 10 yıl hapisle cezalandırıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bıçaklı kavga sonucu komşusunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 10 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, komşusu Özkan Ekici'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Ali Kartal (46) ve taraf avukatları katıldı.

Kartal, son savunmasında, amacının öldürmek olmadığını öne sürerek, "Olaydan önce sürekli beni tehdit ve ailemi rahatsız etmesine rağmen ben kendisine bir şey yapmadım. Olay günü ise böyle bir amacım yoktu ancak olay günü kaçtım ve beni sıkıştırdılar. Sırf kendimi korumak amacıyla başıma sopayla vururken canı yansın, bıraksın diye bıçağı salladım. Buna rağmen halen kafama sopayla vurmaya çalışıyordu. Ben kafamı korumaya çalışırken bir taraftan da bıçağı gelişigüzel salladım. Kesinlikle amacım öldürmek değildi. Çok pişmanım, sonuçta bir insan öldü." dedi.

Mahkeme heyeti, cinayetin ağır haksız tahrik altında işlediğine hükmederek sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

Merkez ilçeye bağlı Himmetoğlu köyünde, 9 Eylül 2019'da, Özkan Ekici ile Mehmet Ali Kartal arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ekici, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ekici, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Kartal, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu
Ekonomi

Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu Söğüt'te milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu.

Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı
Siyaset

Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı

Azerbaycan’ın ezici zaferiyle sonuçlanan Karabağ savaşı sonrasında bölgeye Türk askerinin konuşlandırılacak olması Rusya ve bölgedeki kırınt..
Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız
Dünya

Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız

Birleşik Krallık Gelecek Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Kevin Foster, önümüzdeki senelerde Türkiye'den daha çok personel alacaklarını duyurdu...
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay