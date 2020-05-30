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Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:04:56 -
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Zonguldak’ta cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği oldukça düşük sevide kaldı. Kenttin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi sessizlik hakim oldu.

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