  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O ülke 7,1'lik depremle sarsıldı! Ölenlerin sayısı açıklandı Kabine bugün toplanıyor! Masada terör, ekonomi ve Orta Doğu gündemi var Parayı eski eşe ve yeni eşe aktarmış, mankenlerle yememiş! Ali Karahasanoğlu yazdı. "İddiaların özüne girilmedi" Özgür Özel'in YENİ Parti'sinde ilk görev dağılımı! Grup yönetimi belli oldu Sinem Dedetaş gözaltına alındı Dursun Özbek’in transfer planı ortaya çıktı! İran ABD ile masaya oturmuyor: Böyle bir planımız yok Özgür Özel'e tarihi uyarı! 'Aklı varsa Erdoğan'ın yolunu izler' "Sana mezar alacağım" tehdidi! Eski eş dehşeti 10 yıldır peşini bırakmıyor Ortalık iyice karışıyor: Çin, Ensarullah ile temasa geçti!
Gündem Bakanlıktan toplatma kararı: Badminton setinde büyük tehlike
Gündem

Bakanlıktan toplatma kararı: Badminton setinde büyük tehlike

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakanlıktan toplatma kararı: Badminton setinde büyük tehlike

Ticaret Bakanlığı, kimyasal güvenlik testlerinde fitalat sınırlarını karşılamadığı tespit edilen badminton setinin piyasaya arzını yasakladı ve ürünün toplatılmasına karar verdi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamındaki incelemeler sonucunda, 'PUTİ' marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediği tespit edilmiştir. Çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek kimyasal içerik nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle çocukların kullandığı ürünlerde güvenlik standartlarından taviz vermeden denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceleyen etkin piyasa gözetimi faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz" denildi.

Trabzonspor'a dev destek hamlesi! "61 Bin Forma Kampanyası" ile İstanbul sallandı!
Trabzonspor'a dev destek hamlesi! "61 Bin Forma Kampanyası" ile İstanbul sallandı!

Spor

Trabzonspor'a dev destek hamlesi! "61 Bin Forma Kampanyası" ile İstanbul sallandı!

Kayseri'de gururlandıran başarı! 10 sporcu birden siyah kuşağa terfi etti!
Kayseri'de gururlandıran başarı! 10 sporcu birden siyah kuşağa terfi etti!

Spor

Kayseri'de gururlandıran başarı! 10 sporcu birden siyah kuşağa terfi etti!

A takım faaliyetleri durma noktasına geldi! Denizlispor’a FIFA’dan ağır darbe
A takım faaliyetleri durma noktasına geldi! Denizlispor’a FIFA’dan ağır darbe

Spor

A takım faaliyetleri durma noktasına geldi! Denizlispor’a FIFA’dan ağır darbe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23