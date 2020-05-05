Zonguldak'ta bir mahalleye giriş çıkışlar kısıtlandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyü Boduklar Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi.



Bölgede önlem alan ve mahalli sakinlerinin tedbirlere uymasını isteyen ekiplerce, mahalleye giriş ve çıkışlar kısıtlandı.



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirleri sıklaştırdıklarını belirterek, "Karantina değil ama benzer bir uygulama yapıyoruz. Orada 10 gün önce bir cenaze oldu. İstanbul’dan cenazeye gelen birisi hastalığı bulaştırdı. Üç bizde üç de Bartın'da pozitif vaka tespit edildi. Bartın'la ortaklaşa vakaların oluştuğu mahallelerde daha sıkı bir kontrol uyguluyoruz. Mahallede sosyal hareketliliği önleme ve sosyal mesafeyi sağlamaya dönük tedbirler arttırıldı." ifadelerini kullandı.



