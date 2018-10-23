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Zonguldak'ta av denetiminde bulunan cihaz Bıldırcın sesi çıkarıyor!

Eylül ve Ekim ayında gerçekleştirilen av denetimlerinde, usulsüz avlanmada kullanılan, bıldırcın sesi çıkaran 40 elektronik cihaz ele geçirildi.

23 Ekim 2018 Salı 08:23
Zonguldak'ta av denetiminde bulunan cihaz Bıldırcın sesi çıkarıyor!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürlüğü'nce eylül ve ekim aylarında av denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, özellikle yüksek noktalara kurulan ve çıkardığı bıldırcın sesiyle çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanarak avlanmalarına neden olan teyp, hoparlör ve aküden oluşan 40 elektronik cihaza el konuldu.

Avcılık açısından zengin bir kent
Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, yaptığı açıklamada, kentin avcılık açısından oldukça zengin bir yer olduğunu ifade etti.

Belge ve izin olmadan avlanmak yasak!
Belgesi ve izni olanların, avlanma günlerinde limitleri aşmadan ve ava açık türleri avlamak şartıyla hareket edebileceklerini belirten Örmeci, şunları kaydetti: "Yöremizde bu dönemde bıldırcın avı yoğun. Eylül ve ekim aylarında bıldırcın göçü söz konusu. Usulüyle avlananların yanı sıra, avlanma belgesi ve izni olmadan ya da usulsüz avlanan avcılar var. Elektronik cihaz kullanmak da usulsüz avlanmaya giriyor. Avcılar, daha önce bıldırcın sesi kaydettikleri kasetleri araç teyplerine takıp, akü yardımıyla çalıştırıyor. Bu tür avlanmalara karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."
 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:23
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