Zonguldak'ta ardeşini alevlerin arasından kurtardı
Zonguldak'ta Emine Kabacalı, evinde yangın çıkan kardeşi Murat Gebedek’i (65) son anda dışarı çıkararak kurtardı.
09 Ağustos 2019 Cuma 08:05
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