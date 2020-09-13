Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren kaza! İkiye bölünen araçtan sağ çıktı
Zonguldak'ta yol kenarındaki ağaçlara çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü korkunç kazadan sağ olarak kurtuldu.
Zonguldak'ta otomobili ikiye bölünen sürücü, korkunç kazadan hafif sıyrıklarla sağ çıktı.
Feci kaza Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İlçenin Perşembe beldesi Helvacılar köyü mevkisinde otomobiliyle seyir halinde giden A.İ. isimli vatandaşın kontrolden çıkan aracı yol kenarındaki ağaca çarptı.
Korkunç kazadan sağ çıktı
Kaza nedeniyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü A.İ. araçtan sağ olarak kurtuldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.İ., yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kazada ikiye bölünen otomobilin sürücü koltuğunun sağlam kalmış olması da dikkat çekti.