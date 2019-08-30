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Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:43
Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Zonguldak Valiliği önünde çelenk sunma töreni ile başladı. Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı. Ardından Valilik makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirildi. Buradaki kabule AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da katıldı.


Kutlamalar Fevzipaşa Caddesi’ndeki tören alanında devam etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Vatandaşlar da ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte törene eşlik etti Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tören alanına katılanların bayramını kutladı.


Törende yöresel halk oyunları sergilendi. Gösteriler sırasında bir sokak köpeği dansçıların yanına giderek ilginç görüntüler oluşturdu. Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır köpeği severek dans alanından uzaklaştırmaya çalıştı. Bir vatandaş da çantasından çıkardığı köpek mamasıyla sokak köpeğinin karnını doyurdu.


Kutlamalar tören geçişinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:43
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